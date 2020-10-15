رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء، وكان في استقباله والي الجهة الذي سلمه بالمناسبة دراسة حول الآفاق المستقبلية للتنمية بولاية بنزرت، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

ثم تحول قيس سعيّد والوفد المرافق له إلى روضة الشهداء، حيث أدى تحية العلم، كما استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة قبل التوجّه إلى النصب التذكاري أين وضع إكليلا من الزهور وتولى قراءة الفاتحة ترحّما على أرواح الشهداء، وفق البلاغ ذاته.

وحضر الموكب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة إلى جانب وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية وثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية فضلا عن والي الجهة ورئيس بلدية بنزرت.

وإثر ذلك تحول رئيس الجمهورية إلى وسط مدينة بنزرت حيث استمع إلى مشاغل المواطنين والمواطنات المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المعطلة وغلاء المعيشة والبطالة وقطاع الرياضة وغيرها، حسب ما جاء في نصّ البلاغ.