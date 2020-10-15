قفصة: تسجيل حالة وفاة جديدة جرّاء الاصابة بفيروس “كورونا” ورصد 35 إصابة جديدة بالفيروس

إرتفع، اليوم الخميس بقفصة، عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا إلى 07 وفيّات بعد أن فارق شخص يبلغ من العمر 59 سنة مصاب بالفيروس، الحياة في قسم “كوفيد 19 ” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري.

وبوفاة هذا الشخص، تكون جهة قفصة قد سجّلت منذ بدء إنتشار هذا الفيروس ببلادنا في شهر مارس الماضي، وفي أقلّ من 48 ساعة، 4 وفيّات لأشخاص أُصيبوا بعدوى وباء كورونا وأقام أغلبهم بالقسم المخصّص لإيواء وعلاج مرضى هذا الفيروس بالمستشفى الجهوي بقفصة.

وأعلن المدير الجهوي للصحّة كذلك، في تصريح لـ(وات)، عن رصد 35 إصابة جديدة بفيورس كورونا بالجهة بعد تحليل 139 عيّنة لأشخاص أُشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس، ليصبح بذلك عدد حالات الاصابة التي لازالت حاملة للفيروس 155 حالة.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة أعلنت عنه الادارة الجهوية للصحة، اليوم الخميس، فقد بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا منذ أوائل شهر مارس الماضي 374 إصابة توفّي من بينهم سبع مصابين و تعافى 212 .

ولفت ناصري، من ناحية أخرى، إلى أن 123 إصابة من مجموع الاصابات التي لازالت حاملة للفيروس، هي لأشخاص من معتمدية قفصة الجنوبية التي صنّفها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة منذ أسبوع، مع معتمدية قفصة الشمالية، منطقة ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء كورونا.

وتتوزع بقيّة الاصابات على معتمديات القطار بـ14 إصابة، والقصر 8 وكذلك على معتمديات قفصة الشمالية والرديف والمظيلة وزانوش وأمّ العرائس.