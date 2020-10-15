رئيس الحكومة يعلن ببنزرت عن اقرار دعم المؤسسات الاستشفائية بعدد كبير من الإطارات الطبية وشبه الطبية لمجابهة تحديات جائحة كورونا

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس خلال زيارة عمل أداها الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، عن اقرار دعم كافة المؤسسات الاستشفائية بالبلاد بعدد كبير من الاطارات الطبية وشبه الطبية لمجابهة تحديات جائحة كوفيد 19

وقال في تصريح اعلامي خلال هذه الزيارة التي تلت مشاركته في موكب إحياء الذكرى 57 لعيد الجلاء ببنزرت، ان سلسلة الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى القيام بها في القطاع الصحي الذي يعيش وضعا صعبا تمر حتما عبر توفير الموارد البشرية اللازمة من اطار طبي وشبه طبي وعملة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في اطار استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس من خلال تمكين القطاع الصحي والمهنيين من الامكانيات الضرورية للتعاطي مع هذا الوباء.

وأشار إلى أن زيارته للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة تندرج في إطار متابعة المجهودات المبذولة من قبل الهياكل الصحية في مكافحة الفيروس والاطلاع على ظروف العمل وايضا مدى تفعيل مجمل الإجراءات المتخذة في مجال مقاومة الجائحة.

ونوه مشيشي بالاستعدادات الطبية وشبه الطبية التي عاينها بالمستشفى في اطار مكافحة الفيروس رغم نقص التجهيزات والموارد البشرية.