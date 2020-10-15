منوبة: تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بطبربة والجديدة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وتشمل معتمديتي طبربة ب10 حالات والجديدة ب04 حالات، ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس 381 حالة، وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وبيّنت قدور أنّه تم تسجيل حالتي شفاء جديدة فيما لايزال 380 شخصا يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، وحالة واحدة قيد الإيواء بالمستشفى.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (139 حالة)، ووادي الليل (66 حالة) وطبربة (56 حالة) والمرناقية (44 حالة)، ودوار هيشر (39 حالة)، والجديدة (26 حالة) وبرج العامري (06 حالات ) والبطان (05 حالات)

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 648 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 24 حالة وفاة (منها17 حالة اثر فتح الحدود)، و241 حالة شفاء.