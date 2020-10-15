قابس: 21 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” وحالة واحدة مقيمة في وحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي

قال منسق خلية اليقظة بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أن الإدارة تلقت نتيجة 83 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 21 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية.

وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى 07 اصابات بغنوش، و06 إصابات بقابس الجنوبية، و03 إصابات بكل من الحامة والمطوية وإصابتين بمطماطة الجديدة.

وأوضح، في هذا السياق، أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس” كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس، 1272 شخصا من بين 1747 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى انه قد تم يوم أمس الاربعاء، بمركز الصحة الأساسية بغنوش وبإشراف فريق طبي عسكري مختص، إجراء 170 تحليلا سريعا لتقصي الحالات التي يمكن أن تكون حاملة لهذا الفيروس، كانت نتائجها سلبية.

وذكر، من جانب آخر، ان 11 من المصابين بفيروس “كورونا” يقيمون بقسمي كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس والمستشفى المحلي بالحام، وان من بين هؤلاء المصابين فقط شخص واحد موجود بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بمستشفى قابس.