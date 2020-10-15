الرئيس قيس سعيّد يُشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي خُصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد.

وثمّن رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع، “المجهودات الكبيرة التي ما انفكت تبذلها المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، سواء منها المتعلقة بتأمين سير الإنتخابات أو الإمتحانات الوطنية أو كذلك تعزيزها مؤخرا للمجهودات المبذولة في المجال الصحي”، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس سعيّد، بالمناسبة، إلى “سرعة ونجاعة تحرك المؤسسة العسكرية، بمختلف اختصاصاتها”، منوها في هذا السياق بسرعة التدخل على مستوى مدرسة الشهيدة، مهى القضقاضي، بمنطقة البطاح من معتمدية فرنانة (ولاية جندوبة)، حيث تم تجديد هذه المدرسة بالكامل ويجري تجديد الطريق التي تربط هذه المؤسسة التربوية بالمحيط المؤدي إليها.

كما توجه رئيس الدولة بالشكر، إلى كل الضباط وقادة الجيش، على هذا المجهود وغيره من المجهودات التي تساهم في إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين، من ذلك تأمين المؤسسات الرسمية منذ أيام، في مدينة سبيطلة (ولاية القصرين)، “حيث كان حضور الجيش عنصرا داعما لتهدئة الأوضاع في المنطقة”.