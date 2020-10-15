القصرين:الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب الأشخاص إلى إسبانيا

تمكنت ، اليوم الخميس ، فرقة الأبحاث والتفتيش بالشراكة مع فرقة الحدود البرية ببوشبكة التابعتين لمنطقة الحرس الوطني بفريانة من ولاية القصرين، من الإطاحة ، بشبكة متكونة من 6 أشخاص مختصة في تهريب الأشخاص إلى إسبانيا عبر الجزائر و المغرب بمقابل مادي وفق مصدر أمني بالجهة .

وبين ذات المصدر في تصريح ل(وات) أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه بهم وفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تكوين وفاق و مساعدة أشخاص على إجتياز الحدود البرية خلسة مع محاولة اجتياز الحدود وذلك بعد اذن النيابة العمومية ، مضيفا أن الأبحاث متواصلة لمعرفة بقية المتورطين في هذه الشبكة.