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القصرين:الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب الأشخاص إلى إسبانيا

2020/10/15 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت ، اليوم الخميس ، فرقة الأبحاث والتفتيش بالشراكة مع فرقة الحدود البرية ببوشبكة التابعتين لمنطقة الحرس الوطني بفريانة من ولاية القصرين، من الإطاحة ، بشبكة متكونة من 6 أشخاص مختصة في تهريب الأشخاص إلى إسبانيا عبر الجزائر و المغرب بمقابل مادي وفق مصدر أمني بالجهة .
وبين ذات المصدر في تصريح ل(وات) أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه بهم وفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تكوين وفاق و مساعدة أشخاص على إجتياز الحدود البرية خلسة مع محاولة اجتياز الحدود وذلك بعد اذن النيابة العمومية ، مضيفا أن الأبحاث متواصلة لمعرفة بقية المتورطين في هذه الشبكة.

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