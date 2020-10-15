توزر: 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد الإصابات الجملي الى 212 حالة

بلغ اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ولاية توزر الى غاية اليوم الخميس 212 حالة بعد صدور نتائج 33 عينة تحليل عشية اليوم منها 16 حالة إيجابية جديدة موزعة الى 11 حالة في توزر المدينة وأربعة في نفطة وحالة واحدة في حزوة حسب ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة.

وبحسب بلاغ للإدارة الجهوية للصحة فإن مدينة توزر سجلت لوحدها 111 حالة منذ بداية الموجة الثانية هذا وسجلت الجهة 133 حالة بين شفاء تام وحالات غير معدية فيما يبلغ عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس 77.

يذكر أن الوضع الوبائي في الجهة لم يستقر بعد حيث تسجل بصفة مستمرة حالات جديدة وفق ذات البلاغ وهو ما يفرض ضرورة احترام الإجراءات الوقائية وخصوصا حمل الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي في الفضاءات المغلقة والمفتوحة.

وأشار ذات البلاغ الى أن الجهة ومنذ سبتمبر الماضي سجلت القيام ب 1047 تحليل أي بنسبة اصابة تفوق 19 بالمائة ويقيم حاليا ستة من حاملي الفيروس في المستشفى الجهوي موزّعين بين قسم الإنعاش الطبي وقسم كوفيد 19.