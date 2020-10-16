منوبة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تشمل معتمديات طبربة بـ11 حالة، ووادي الليل بـ06 حالات، والجديدة بـحالتين (02)، ومنوبة ودوار هيشر بحالة وحيدة لكل منهما، لتبلغ الحالات الحاملة للفيروس حاليا 402 حالات، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وبيّنت قدور، في تصريح لـ(وات)، أنّ 401 يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي، وحالة واحدة قيد الإيواء بالمستشفى.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (140 حالة)، ووادي الليل (72 حالة)، وطبربة (67 حالة)، والمرناقية (44 حالة)، ودوار هيشر (40 حالة)، والجديدة (28 حالة)، وبرج العامري (07 حالات)، والبطان (05 حالات).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 670 اصابة بفيروس “كورونا”، من بينها 28 حالة وفاة، و241 حالة شفاء.