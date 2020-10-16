بنزرت: القبض على 03 أشخاص وحجز أقراص مخدرة

بناءً على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت يوم 15 أكتوبر 2020 الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، بعد نصب كمين محكم، من ضبط 03 أشخاص (26 و33 سنة، من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات) على متن سيارة وحجزت 280 قرصا مخدرا ومبلغ مالي قدره 185 دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات.

وبتحوّل الوحدات المذكورة إلى محل حلاقة تابع لأحدهم كائن بجهة طبربة من ولاية منوبة تم حجز 180 قرصا مخدرا ومبلغ مالي قدره 600 دينار.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومواصلة الأبحاث.