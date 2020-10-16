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رئيس الحكومة يتحادث مع وزير الداخلية الاسباني

2020/10/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا اسبانيا رفيع المستوى يتقدمهم وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الزيارة تأتي في اطار تدعيم العلاقات الثنائية بين تونس واسبانيا ومثلت فرصة للتباحث في عدة مجالات منها مكافحة الإرهاب والسلامة المرورية والحماية المدنية.
كما شدٌد رئيس الحكومة على مزيد التنسيق بين البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي وضرورة الاستفادة من تجربة البلدين في مجال مجابهة جائحة كوفيد-19.
وعبّر وزير الداخلية الاسباني من جهته عن رغبة بلده في الاستفادة من التجربة التونسية في مقاومة التطرف داعيا إلى مزيد التنسيق بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية.
وأبلغ فرناندو غراندي مارلاسكا رئيس الحكومة هشام المشيشي، تحيات رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز وتطلعه لزيارة تونس.

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