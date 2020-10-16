توزر: 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 3 منها تخص إطارات في قطاع الصحة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، مساء الجمعة، عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 69 نتيجة تحليل وردت على مصالحها، بما يرفع عدد الإصابات الجملي إلى 237 حالة منذ بداية الموجة الثانية للجائحة.

وبحسب ما أوضحه المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، في تصريح اعلامي، فإن الإصابات توزعت إلى 12 في مدينة توزر ومثلها في مدينة نفطة وحالة واحدة في حزوة، ومن بينها ثلاث إصابات لإطارات في قطاع الصحة.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة على مستوى الجهة 1116 تحليلا، أي ما يعادل نسبة مائوية للحالات الإيجابية تتجاوز 20 بالمائة، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس 103، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وفي ما يخص توزيع الحالات على المعتمديات، تتصدر توزر المدينة معتمديات الجهة ب193 حالة، تليها نفطة ب38 حالة، فحزوة ب5 حالات، ثم دقاش بحالة واحدة. ولم تسجل معتمديتا تمغزة وحامة الجريد أية إصابة.