منوبة: تسجيل وفاة امرأة جراء كورونا بمخبر أشعة خاص والنيابة العمومية تأذن بالدفن الفوري..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اليوم الجمعة، بدفن جثة امرأة توفيت بعد ظهر اليوم بمخبر أشعة خاص، بعد خضوعها لصورة أشعة به، وتأكيد طبيبها المباشر وطبيبة المخبر، إصابتها بفيروس كورونا، وفق تأكيد والي منوبة، محمد شيخ روحه، الذي تحول على عين المكان.

وكانت الامرأة، وهي ممرضة بمركزالتأهيل المهني للقاصرين على الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة، وقاطنة بوادي الليل، تبلغ من العمر 50 سنة، قد حلت بالمخبر المذكور وخضعت لصورة أشعة، لكن تعكرت حالتها وفارقت الحياة وسط صدمة الإطار العامل هناك، حيث تم إعلام السلط الأمنية والنيابة العمومية، التي أذنت بدفنها، بعد إجماع طبيبين على إصابتها بفيروس كورونا.

وقد تدخل فريق الدفن ببلدية منوبة لرفع الجثة ودفنها بمقبرة صنهاجة بوادي الليل، وفق البروتوكول الصحي المعمول به.

وقام فريق تابع للبلدية بالتعقيم الفوري للمخبر ولمركز التأهيل المهني للقاصرين على الحركة العضوية المصابين بحوادث الحياة، مقر عمل المتوفية، الذي باشرت به خلال الفترة الصباحية، ومعهد التربية المختصة، الذي يعمل به زوجها كعون.

وبهذه الحالة الجديدة، ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا بالجهة، إلى 29 حالة وفاة، منذ بداية الجائحة.

يذكر أن ضحية الكورونا وزوجها قد خضعا للحجر الصحي طيلة المدة اللازمة بعد ثبوت إصابة استاذ جامعي بمعهد التربية المختصة بالكورونا، وإخضاع المديرة به والأساتذة وعدد من الإطارات للحجر الصحي، وقد استأنفا العمل بتاريخ 30 سبتمبر المنقضي بعد ثبوت سلامتهما من الإصابة، وفق تأكيد مصدر مسؤول بمصالح معهد التربية المختصة.