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عاجل-صور: إنفجار قارورة غاز بحي الزهور والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض..

2020/10/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ، إنفجار قارورة غاز منزلي بأحد المساكن بجهة حي الزهور بتونس العاصمة، وأنّ الوحدات الأمنية بمرجع النظر تحوّلت على عين المكان وقامت بعزل مكان الحادث وتأمينه.

وقد تولّت وحدات الحماية المدنية الانطلاق في عمليات النجدة للمتضررين من خلال تسخير فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس والتي تم تعزيزها بفريقي الإنقاذ والأنياب التابعين للوحدة المختصة للحماية المدنية، كما تم تسخير فرقة الدعم التكتيكي للبحث تحت الأنقاض وتجري حاليا عمليات البحث عن أشخاص من الممكن أن يكونوا تحت الأنقاض، حسب إفادات الأجوار خلال الأبحاث الأولية.

تعلم وزارة الداخلية أنه على إثر ورود معلومات على الوحدات الأمنية مفادها إنفلاق قارورة غاز منزلي بأحد المساكن بجهة حي…

Publiée par Ministère de l'Intérieur – Tunisie sur Samedi 17 octobre 2020

 

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