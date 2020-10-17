عاجل-صور: إنفجار قارورة غاز بحي الزهور والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض..

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ، إنفجار قارورة غاز منزلي بأحد المساكن بجهة حي الزهور بتونس العاصمة، وأنّ الوحدات الأمنية بمرجع النظر تحوّلت على عين المكان وقامت بعزل مكان الحادث وتأمينه.

وقد تولّت وحدات الحماية المدنية الانطلاق في عمليات النجدة للمتضررين من خلال تسخير فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس والتي تم تعزيزها بفريقي الإنقاذ والأنياب التابعين للوحدة المختصة للحماية المدنية، كما تم تسخير فرقة الدعم التكتيكي للبحث تحت الأنقاض وتجري حاليا عمليات البحث عن أشخاص من الممكن أن يكونوا تحت الأنقاض، حسب إفادات الأجوار خلال الأبحاث الأولية.