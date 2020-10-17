سليانة: رفع 216 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ 3974 عملية رقابية

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسليانة منذ بداية شهر سبتمبر الفارط إلى غاية بداية شهر أكتوبر الجاري، 216 مخالفة اقتصادية وذلك خلال تنفيذ 3974 عملية رقابية بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما ذكره اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة، محمد جابر حريز.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، أن أهم المخالفات المرفوعة تعلقت بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية، حيث بلغت نسبة المخالفات المتعلقة بعدم إشهار الأسعار 55 بالمائة، وبلغت نسبة مخالفات الفوترة 24 بالمائة، و8 بالمائة متعلقة بالترفيع في الأسعار، بالإضافة إلى 6 بالمائة من الخالفات تعلقت بالمترولوجيا القانونية.

وبيّن، ان اهم نسبة من المخالفات سجلت في أنشطة ترويج المواد الكثيرة الاستهلاك، على غرار المواد الغذائية وذلك بنسبة 19 بالمائة، و22 بالمائة بالمستلزمات المدرسية، و12 بالمائة بالتبغ، و7 بالمائة بالاعلاف، و20 بالمائة في أنشطة مختلفة.

وأشار المدير الجهوي للتجارة، إلى أنه تم حجز 490 علبة سجائر من أجل الترفيع في أسعار البيع او عرض وبيع منتوجات مجهولة المصدر، الى جانب حجز وسحب منتوجات مختلفة أخرى (12 علبة معجون أسنان و18 كغ علكة و4 كغ هريسة عربي و480 قطعة جبن و81 قارورة عصير)، لا تتوفر فيها شروط السلامة او غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.