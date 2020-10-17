عاجل-متابعة لحادثة انفجار قارورة غاز..وفاة امرأة وهذه التفاصيل..

أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة بأنه جدّ صباح اليوم السبت وفي حدود الساعة التاسعة وعشرين دقيقة انفجار ناجم عن تسرب للغاز بمنزل بجهة حي الزهور بتونس العاصمة تسبب في انهيار المنزل ووفاة امراة .

واوضح تريعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم انتشال جثة المرأة من تحت الأنقاض و ان عمليات البحث مازالت متواصلة عن أشخاص آخرين بالنظر الى ان عددا من الأجوار قد أكدوا وجود 3 أشخاص بالمنزل.

من جهتها افادت وزارة الداخليّة بأن عمليات البحث عن أشخاص من الممكن أن يكونوا تحت الأنقاض حسب إفادات الأجوار وفق الأبحاث الأولية ،مازالت متواصلة.

واضافت في بلاغ أنّ الوحدات تحوّلت بصفة فوريّة إثر ورود معلومات مفادها إنفجار قارورة غاز منزلي بأحد المساكن بجهة حي الزهور بتونس العاصمة وبادرت بعزل مكان الحادث وتأمينه، لتتولى وحدات الحماية المدنية الانطلاق في عمليات النجدة للمتضررين من خلال تسخير فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس .

واشارت في هذا الصدد انه تم تعزيزهذه الوحدات بفريقي الإنقاذ والانياب التابعين للوحدة المختصة للحماية المدنية، فضلا عن فرقة الدعم التكتيكي للبحث تحت الأنقاض.