عاجل: صدور نتائج تحليل 132 عيّنة لاشخاص يشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا”…

أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، اليوم السبت، بأن الجهة سجلت 30 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، على إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة نتائج تحليل 132 عينة إثرالاشتباه في إصابة أصحابها بالفيروس.

وأضاف، ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 13 إصابة بقابس الجنوبية، و09 إصابات بغنوش، و03 إصابات بالحامة، وإصابتين بمنزل الحبيب، وإصابة وحيدة بكل من قابس الغربية ومارث وقابس المدينة.

وبيّن الشاوش، ان العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” الذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 1302 من بين 1805 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.