الكاف : ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وتسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس الكورونا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس الكورونا في ولاية الكاف إلى 20حالة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة أمس الجمعة وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي اليوم في تصريح لمراسل (وات)

وجاء في الاحصائيات المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية الإدارة الجهوية للصحة بالكا ف ة أن عدد التحاليل الإيجابية المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء ارتفع الى968 حالة بعد ورود نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها الإدارة يومي 14 و15 اكتوبر التي شملت 108عيّنات ، أي بزيادة 32 حالة مؤكدة عن اخر النتائج الإيجابية المسجلة بتاريخ 12 اكتوبر

وأوضح المدير الجهوي للصحة أن 781 من المصابين أتمّوا فترة الحجر في حين لايزال 187 آخرون يخضعون له مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه وذلك للحد من انتشار العدوى بالفيروس في الجهة.