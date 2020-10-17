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عاجل : تهريب جثّة مسنّ يشتبه في اصابته بفيروس كورونا من المستشفى المحلي في الروحية

2020/10/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

عمد عدد من أفراد عائلة أحد المشتبهين في اصابته بفيروس كورونا مساء اليوم السبت إلى تهريب جثته من المستشفى المحلي بالروحية وفق ما أكّده مصدر مسؤول من الأمن الوطني لــ(وات)
وأضاف المصدر ذاته أن المتوفي مسنّ يبلغ من العمر حوالي 70 سنة وتوفي اليوم بالمستشفى المذكور.
من جهته،أوضح مصدر طبي مسؤول أن المسن مقيم بالمستشفى ويشتبه في إصابته بالفيروس وقد تم إخضاعه اليوم إلى تحليل مخبري بعد وفاته للتأكّد من إصابته .

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