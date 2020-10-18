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قفصة: رصد 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

المهدية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة

2020/10/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ 82 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمهدية إلى جانب حالة شفاء واحدة، وفق الإدارة الجهوية للصحة.
وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 8 بالمهدية و6 بمدينة الجم التي تعيش للأسبوع الثاني على التوالي في حظر للتجوال لارتفاع أعداد الإصابات بها.
وسجلت معتمديتا بومرداس وشربان إصابتين اثنتين لكل منهما إلى جانب إصابة واحدة بكل من ملولش والشابة وحالة شفاء بمعتمدية المهدية.
وارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة بالجهة، إلى 566 منها 14 وفاة و316 حالة شفاء و236 حالة نشيطة (حاملة للفيروس).

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