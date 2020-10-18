بن عروس : تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة

أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس محمد بن خليفة أن اللجنة سجلت خلال اجتماعها اليوم الاحد 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنين قاطنين بالخليدية .

وأضاف بن خليفة في تصريح لمراسل “وات” انه تم تسجيل 48 حالة شفاء جديدة في سجل قائمة المصابين القدامى بعد تعافيهم نهائيا من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 1870 متعاف وذلك استنادا الى البروتوكول الصحي الجديد .

يذكر ان العدد الإجمالي للتحاليل منذ بداية الجائحة في ولاية بن عروس وصل إلى 10592 تحليلا تم إجراؤها من قبل فرق التقصي التابعة للإدارة الجهوية للصحة ببن عروس لتتسع خلال الأيام القليلة الماضية وتفتح أمام المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية .

ويبلغ عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس من المصابين بفيروس كورونا المستجد 28 مقيما ، كما يقيم بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية 162 حالة بعد مغادرة 62 مصابا المركز إلى حدود يوم أمس السبت .