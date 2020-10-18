صفاقس: حالتا وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الجهة وتواصل ارتفاع نسق انتشارالفيروس

سجلت ولاية صفاقس وفق آخر تحيين للحالة الوبائية في الجهة حالتي وفاة جديدتين و95 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد الوفيات جراء هذا الوباء منذ ظهوره في الجهة، إلى 54 وفاة وعدد الحالات الإيجابية 2164 حالة وهو ما يترجم تواصل المنحى التصاعدي لانتشار الوباء في الجهة منذ أكثر من أسبوع وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الأحد .

وارتفع عدد المصابين المقيمين بقسم “كوفيد إنعاش” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وفق هذه الحصيلة المحينة التي تشمل يوم أمس السبت إلى 8 حالات بعد أن كانت 6 حالات يوم الجمعة فيما استقر عدد المقيمين بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في مستوى 41 مصابا وارتفع عدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 47 مريضا بعد أن كان عددهم في حدود 43 مريضا.

وقدر عدد التحاليل المخبرية المجراة في آخر دفعة متعلقة بالحصيلة المحينة 263 تحليلا ليبلغ العدد الجملي للتحاليل المنجزة بالجهة إلى حد الآن منذ بداية الوباء 15 ألفا و388 تحليلا.

وقد فسر المدير الجهوي للصحة جوهر المكني الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات وحالات الوفاة بتوجه توخته المصالح الطبية في الجهة منذ نحو أسبوع ويتمثل في تركيز جهود التحاليل المنجزة على الحالات التي تظهر عليها علامات مرض قبل غيرها من الحالات المشكوك فيها ما أعطى نسب إصابة أرفع من قبل وفق قوله ملاحظا أن “النتائج صارت أكثر مطابقة لواقع انتشار المرض ليس أكثر ولا أقل”.

وتوقع المكني أن تبدأ الأرقام الخاصة بالوفيات والحالات الإيجابية في النزول في الفترة المقبلة.