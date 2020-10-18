منوبة :تجار يخالفون قرار منع الأسواق الأسبوعية في وادي الليل وانتشار لافت للانتصاب الفوضوي

اقدم عدد من التجار على الانتصاب بالسوق الاسبوعي بشباو عشية امس السبت واليوم الاحد مخالفين بذلك قرار منع الاسواق الاسبوعية المعمول به منذ 8 اكتوبر الجاري في ولايات تونس الكبرى.

ووفق ما أفاد به مصدرامني وكالة تونس افريقيا للانباء فقد انتصب البائعون رغم تدخل وحدات الحرس الوطني و الحرس البلدي، لفرض الالتزام بالاجراء كما تم رفع بضائع التجار وسط إقبال المواطنين على القيام بشراءاتهم بهذا السوق.

وتأتي هذه التجاوزات بعد استعمال القوة العامة الاسبوع الفارط و منعهم من تركيز سلعهم والانتصاب بالسوق المذكور ،فيما لوحظ بشكل لافت انتشار ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعد قرار منع انتصاب الأسواق الاسبوعية، وذلك بوسط المعتمديات وعلى الطرقات، وخاصة بمعتمديات طبربة والمرناقية وبرج العامري والتي رأى فيها المواطن ملجأ لقضاء حاجياته وتجنب اقتنائها من محلات الخضر والغلال التي استغلت الوضع للرفع في الاسعار.

و تركزت الجهود الأمنية خلال نهاية الاسبوع على مراقبة الإلتزام بالترتيبات المفروضة للتوقي من فيروس كورونا حيث رفعت وحدات الفرقة الجهوية الشرطة البلدية ومنطقة الأمن الوطني بمنوبة امس السبت 17 أكتوبر ،20 نقطة انتصاب فوضوي بمنوبة الدندان وذلك في اطار حملة مكثفة لمراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي .

واقترحت في الغرض غلق مقهى من الصنف الأول بمنوبة، ومشرب بالدندان،وتحرير 9 محاضر معاينة مخالفات صحية،و10 تنابيه كتابي صحي