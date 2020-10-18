سليانة: 236 إصابة مؤكدة من بينها 7 حالات وفاة منذ بداية الجائحة

بلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا بولاية سليانة منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم الأحد 236 ، من بينها 7 حالات وفاة، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير في تصريح ل (وات).

وأفاد المتحدث، بأن الإصابات المؤكدة تتوزع جغرافيا بين 77 حالة بسليانة الشمالية و56 حالة بسليانة الجنوبية و28 حالة ببرقو و20 حالة بقعفور و15 حالة بالكريب و12 حالة بمكثر و11 حالة بالروحية و9 حالات ببوعرادة و 4 حالات ببورويس و3 حالات بكسرى وحالة بالعروسة.

وأوضح بخصوص توزع هاته الحالات حسب الاشهر، أنه تم تسجيل 3 حالات خلال شهر افريل (أول حالة سجلت بتاريخ 16 افريل) وحالة واحدة في شهر ماي وحالتين في شهر جوان وحالة في شهر جويلية و19 حالة في شهر اوت و49 حالة في شهر سبتمبر و161 حالة خلال شهر اكتوبر الجاري.

وأضاف أن 152 حالة من مجموع 236 حالة مؤكدة حاملة للاعراض، فيما لا تحمل 84 حالة متبقية الأعراض، وهي تتوزع على 129 إناثا و107 ذكور، مشيرا الى أن عدد الاصابات المؤكدة في صفوف مهنيي الصحة بلغ 38.