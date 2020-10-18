عاجل: رئيس الحكومة هشام المشيشي يعلن قرار هام

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له على القناة الوطنية مساء اليوم الأحد، أن الدولة ستتكفل بكل مصاب بفيروس كورونا لا يجد سريرا في المستشفيات العمومية ويتم نقله إلى مصحة خاصة.

وقال المشيشي ”نحن بصدد تدعيم أسرّة الإنعاش في المستشفيات ولن نصل إلى مرحلة عدم ايجاد أسرّة إنعاش للمصابين..

وقال المشيشي ان المريض الذي لا يجد سرير إنعاش في القطاع العام ويتم نقله للقطاع الخاص، الدولة ستتكفل بيه”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن المصحات التي لا تتعاون مع الدولة في مجابهة هذا الوباء سيتم التعامل معاها بصرامة.