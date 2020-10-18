عاجل-متابعة لحادثة انفجار قارورة غاز..وفاة امرأة وهذه التفاصيل..

عاجل-صور: إنفجار قارورة غاز بحي الزهور والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض..

4 حالات وفاة بفيروس “كورونا” في غضون الـ24 ساعة الاخيرة و83 إصابة جديدة في صفاقس..

عاجل: اجتماع لولاة تونس الكبرى..وهذه التفاصيل..

عاجل: رئيس الحكومة هشام المشيشي يعلن قرار هام

2020/10/18 الأولى, المصدر, سياسة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار له على القناة الوطنية مساء اليوم الأحد، أن الدولة ستتكفل بكل مصاب بفيروس كورونا لا يجد سريرا في المستشفيات العمومية ويتم نقله إلى مصحة خاصة.

وقال المشيشي ”نحن بصدد تدعيم أسرّة الإنعاش في المستشفيات ولن نصل إلى مرحلة عدم ايجاد أسرّة إنعاش للمصابين..

وقال المشيشي ان المريض الذي لا يجد سرير إنعاش في القطاع العام ويتم نقله للقطاع الخاص، الدولة ستتكفل بيه”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن المصحات التي لا تتعاون مع الدولة في مجابهة هذا الوباء سيتم التعامل معاها بصرامة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn