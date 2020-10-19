سيدي بوزيد: المعطلون عن العمل يطالبون بالتسريع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 38 لسنة 2020

طالب، اليوم الاثنين، عدد من المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد ممن طالت بطالتهم لـ10 سنوات فأكثر، رئيس الحكومة بالإسراع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 38 لسنة 2020، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها بساحة البوعزيزي.

وأشارت المنسقة الجهوية لتنسيقية الانتداب حقي “رجاء كدوسي”، في تصريح لـ(وات)، الى ان هذه الوقفة تأتي في اطار مطالبة السلط الجهوية وتحديدا والي الجهة، بتشريك المعطلين عن العمل في مختلف مراحل تفعيل القانون عدد 38 ، ودعوة رئيس الحكومة الى الاسراع في اصدار الاوامر الترتيبية الخاصة بالقانون المذكور وارساء المنصة الالكترونية مثلما صرح بذلك ليلة البارحة في حديثه الى القناة الوطنية.

وقد رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية، التي شفعت بمسيرة انطلاقا من ساحة البوعزيزي وصولا الى مقر ولاية سيدي بوزيد، العديد من الشعارات المطالبة بالالتفات الى المعطلين عن العمل وخاصة الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات والاسراع بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020.