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تنس: الصربي ديوكوفيتش يواصل صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين

2020/10/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تصدر تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر اليوم الإثنين ب 11740 نقطة، فيما صعد الروسي أندري روبليف الى المركز الثامن، بعد تتويجه بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية.

وعزز روبليف المتوجتون على حساب الكرواتي بورنا تشوريتش، حظوظه بالظفر باحدى البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى بطولة الماسترز الختامية.

ورفع الروسي البالغ من العمر 22 سنة غلته من الالقاب هذا الموسم الى أربعة بعد الدوحة واديلايد الاسترالية وهامبورغ الالمانية، وهو نفس عدد الدورات التي توج بها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والذي حافظ على الريادة أمام الاسباني رافايل نادال والنمساوي دومينيك تييم والسويسري روجيه فيدرر واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل مدفيديف.

وعزز الالماني ألكسندر زفيريف موقعه في المركز السابع بعد تتويجه بلقب دورة كولونيا على حساب الكندي فيليكس اوجيه-الياسيم.

وفي ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11740 نقطة
2- الإسباني رافايل نادال 9850
3- النمساوي دومينيك تييم 9125
4- السويسري روجيه فيدرر 6630
5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5925
6- الروسي دانييل مدفيديف 5890
7- الألماني ألكسندر زفيريف 4855
8- الروسي أندري روبليف 3429
9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3180
10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3075

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