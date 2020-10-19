بنزرت: ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس “كورونا” إلى 979 حالة من مجموع تسجيل 1485 إصابة

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت بالنيابة، محمد البكري، ان عدد حالات الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد بالجهة الصحية ببنزرت بلغت الى اليوم الاثنين، 979 حالة، فيما استقر عدد الحالات النشيطة بالجهة في حدود 463 حالة، مقابل تسجيل الجهة لـ43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ولاحظ ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالجائحة الفيروسية منذ ظهورها بالجهة بلغ 1485 إصابة، من بينهم 1458 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي.

يشار الى أن عدد المصابين والمشتبه في حملهم للفيروس بقسم كوفيد بمستشفى منزل بورقيبة يبلغ 21 شخصا، فيما يقيم 27 شخصا بقسم كوفيد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، إلى جانب إيواء 6 مصابين بقسم الإنعاش.