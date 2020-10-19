منوبة : تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بالكورونا في دوار هيشر والجديدة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاثنين ، أربع حالات وفاة إضافية جراء فيروس كورونا في معتمديتي دوار هيشر و الجديدة غير مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة ليرتفع العدد الجملي للوفايات بالكورونا الى 37 حالة منذ بداية الجائحة ببلادنا ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات) في بمنوبة.

وتتعلّق حالات الوفاة الجديدة بمسنّة عمرها 82 سنة وبمسن يبلغ من العمر 83 سنة وبشاب في ال36 سنة من عمره من معتمدية دوار هيشر وبمسن (65 سنة) من منطقة شواط في معتمدية الجديدة، كانوا جميعا محل ايواء بمستشفى الرابطة بالعاصمة وتوفيوا تباعا نهاية الاسبوع ، ووردت نتائج تحاليلهم اليوم ايجابية وفق نفس المصدر .

واضافت انه باشراف اعوان حفظ الصحة ستقوم بلديتا دوار هيشر والجديدة بالدفن في مقبرتي سيدي بوشوشة بدوار هيشر وبمقبرة شواط ، وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المعمول بها .

وبتسجيل الحالات الاربع الجديدة المؤكدة، يرتفع عدد الوفايات جراء فيروس كورونا بالجهة الى 37 حالة منها 17 غير مدرجين بسجل حاملي الفيروس بالجهة توفوا خلال الفترة الممتدة من الاثنين الماضي إلى اليوم.