ولاية تونس: 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال اليومين الماضيين

سجلت ولاية تونس خلال اليومين الماضيين (السبت والأحد) 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 1715 شخص وذلك منذ فترة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر.

وأضاف بن ناصر، الاثنين، في تصريح ل(وات) انه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال يومي السبت والاحد ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الى 77 حالة وفاة منذ فتح الحدود.

وأكد بن ناصر انه من بين 406 حالة تقيم حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 196 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و210 في المصحات الخاصة مقابل تسجيل 504 حالة شفاء وذلك منذ فترة فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي والى غاية 18 أكتوبر 2020.

واعتبر المدير الجهوي للصحة ان تطبيق البروتوكول الصحي و ارتداء الكمامات من قبل 70 بالمائة من المواطنين من شانه ان يقلص من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومن عدد الوفيات بنسبة تفوق وفق تقديره 80 بالمائة.

وذكر المدير الجهوي للصحة بأهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.