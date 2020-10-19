عاجل: فرض حظر التجول بهذه المعتمديات من 8 مساء الى 5 صباحا لمدة 15 يوما بداية من الثلاثاء

أفاد والي القيروان ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، محمد بورقيبة، مساء اليوم الاثنين، بأنه سيتم بداية من يوم غد الثلاثاء فرض حظر التجول بمعتمديتي القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا، وذلك لمدة 15 يوما.

وأضاف في تصريح لصحفية “وات” بالجهة، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، أنه تم كذلك إقرار العمل بنسبة 50 بالمائة من الكراسي والطاولات بالمقاهي بداية من يوم غد الثلاثاء.

وفي المقابل، أوضح الوالي أنه تم التمديد في قرار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، والقاضي بتعليق الأسواق الأسبوعية وصلاة الجمعة لأسبوعين، ومنع الانتصاب الفوضوي بكل أشكاله، وغلق قاعات الأفراح والحمامات بكل من معتمديتي القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية.

ويشار إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بالجهة، بلغ 1045 حالة، من بينها 17 إصابة وافدة و1028 محلية، وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية ب867 حال.ة

كما تجدر الإشارة إلى أن قرار حظر التجول يأتي إثر إذن رئيس الحكومة صباح اليوم الاثنين لكافة الولاة بإعلان حظر الجولان بجهاتهم انطلاقا من يوم غد الثلاثاء.