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وزارة التربية-كورونا: تسجيل 1239 إصابة في المؤسسات التربوية، 550 منها تخص التلاميذ

2020/10/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التربوية منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 16 أكتوبر الجاري، 1239 إصابة، و3311 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي، وفق ما أعلنته وزارة التربية، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 602 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 0.050 بالمائة، وطالت الإصابات 550 تلميذا و546 مربيا و105 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 38 إصابة.

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