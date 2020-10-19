بنزرت : اصدار 24 قرار غلق مؤقت لمحلات عمومية لم تحترم الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية توقيا من فيروس كورونا

أصدرت المصالح الرقابية الجهوية المشتركة 24 قرار غلق مؤقت لمحلات تجارية وخدماتية مفتوحة للعموم بولاية بنزرت بسبب عدم احترام أصحابها للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الواجبة للتوقي من جائحة فيروس كورونا خلال الفترة المتراوحة بين يوم 04 و19 أكتوبر الجاري ، وفق ما ذكره لــمراسل (وات) مصدر جهوي مسؤول.

وأضاف المصدر نفسه ان الأجهزة الرقابية التنفيذية الأمنية بمختلف اختصاصاتها من امن وحرس وطنيين وأيضا شرطة وحرس بلديين وشرطة بيئية وأيضا مصالح الرقابة التجارية والصحية ، تولّت خلال ذات الفترة تحرير 61 محضر و106 مخالفة وتحرير حوالي 3000 اشعار تنبيه بعدم العود وتحرير 96 مخالفة حظر الجولان و 502 مخالفة مالية جراء عدم الالتزام بوضع الكمامات و 273 مخالفة لعدم احترام التباعد الجسدي و 1073 مخالفة صحية .

يشار إلى ولاية بنزرت سجلت إصابة 1485 شخصا بفيروس كورونا المستجد منذ اندلاع الجائحة منهم 1058 شخص أصيب عقب فتح الحدود وحتى نهار اليوم ، كما سجل رفع الحجر الصحي على 978 شخصا في حين يبلغ عدد المصابين بكامل الولاية حتى عشية اليوم 463 شخصا وعدد الوفيات 46 شخصا ، وفق تأكيد عضو خلية اليقظة والترصد الطبي الدكتورة ابتسام بلانكو.