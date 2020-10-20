صفاقس: انطلاق أشغال مشروع إعادة تهيئة وتأهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالصخيرة

أعطيت نهاية الأسبوع المنقضي إشارة انطلاق أشغال مشروع إعادة تهيئة وتأهيل قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالصخيرة المقدرة كلفته بحوالي 860 ألف دينار، وذلك بعد تجاوز مختلف العقبات الفنية التي حالت دون انطلاقه وإبرام الصفقة مع المقاول للإنجاز، حسب ما صرح به المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني ل(وات).

واعتبر المكني أن المشروع يُعد بمثابة حلقة الانطلاق الأولى في مشروع أكبر لفائدة هذه المعتمدية يتمثل في تحويل المستشفى المحلي بها إلى مستشفى جهوي، ووصف هذا المشروع ب”الطموح” وقال انه تجري حاليا عملية القيام بدراسات خاصة به، وتقدر كلفته ب10 ملايين دينار، وسيشمل عديد الأقسام مثل قسم الأطفال وجناح عمليات وقسم إنعاش وغيرها

من جهته، أكد رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس حمودة دليلة أن عملية الانطلاق الفعلي في إنجاز مشروع تعصير قسم الاستعجالي تمت على إثر جلسة عمل انتظمت في موقع المشروع بحضور كل الأطراف المتدخلة ولا سيما المقاول ومكتب الدراسات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة الجهوية للصحة والسلط المحلية بالصخيرة والقائمين على برنامج التنمية الريفية المندمجة الذي يندرج في إطاره المشروع وذلك من جملة مكونات أخرى موجهة لمعتمدية الصخيرة وعدد من المناطق الأخرى.

وتتمثل الأشغال بحسب ذات المصدر في تجديد وتأهيل وإعادة تهيئة لقسم الاستعجالي بالأساس وبعض الأشغال التي ستشمل أيضا الجناح التقني ولا سيما المخبر ووحدة معالجة الأسنان، وتوقع أن يكون له “انعكاس إيجابي” على تحسين مستوى الخدمات الصحية المسداة للمرضى.