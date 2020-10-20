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القصرين: ثبوت حمل متوفية لفيروس “كورونا” وارتفاع اجمالي الوفيات إلى 20 حالة

2020/10/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت نتائج تحاليل عينة وردت مساء أمس الاثنين لإمرأة قاطنة في مدينة القصرين، توفيت الأسبوع المنقضي، واشتبه في حملها لفيروس “كورونا” المستجد، حملها للوباء وفق ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة منصف المحمدي (وات)

وبين المحمدي أن المتوفية دفنت طبقا لمقتضيات البروتوكل الصحي الخاص بالمتوفين الحاملين لوباء “كوفيد19” وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في الجهة منذ بدء انتشار الفيروس الى حدود مساء أمس، الى 20 حالة وفاة، في ما بلغ عدد المصابين 442 مصابا

يذكر أن ولاية القصرين، سجلت مساء أمس، حالة وفاة جديدة لمسنة بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالقصرين و35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بعد صدور نتائج تحاليل 72 عينة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني (وات) .

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