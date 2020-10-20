ايقاف 17 شخصا في عمليات تصدي لظاهرة إجتياز الحدود البحريّة خلسة

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر 2020 فرقة الارشاد البحري بجربة من ضبط سيارة على متنها 03 أشخاص (تتراوح اعمارهم بين 17 و31 سنة، أصيلي قابس ومدنين) بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

باستشارة النيابة العمومية اذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض والاحتفاظ بأحدهم إثر ثبوت تورطه في عملية التنظيم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.

* خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 أكتوبر 2020 اثر توفر معلومات تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمهدية من ضبط زورق مطاطي على متنه 04 أشخاص (تتراوح اعمارهم بين 16 و 31 سنة أصيلي قصور الساف المهدية) بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

باستشارة النيابة العمومية اذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض والاحتفاظ بـ 03 أشخاص إثر ثبوت تورطهم في عملية التنظيم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن البقية.

* تمكنت يوم 19 أكتوبر 2020 وحدات المنطقة البحرية بنابل من ضبط زورق مطاطي على متنه 07 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

تمت احالتهم على مركز الحرس البحري ببني خيار لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم حسب تعليمات النيابة العمومية.