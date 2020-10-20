قفصة: تسجيل وفاة جديدة جرّاء الاصابة بفيروس “كورونا” ورصد 23 إصابة جديدة

أعلنت الإدارة الجهويّة للصحّة بقفصة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، عن وفاة إمرأة من معتمدية القصر مصابة بفيروس “كورونا” في 52 من عمرها في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، أين أقامت لفترة بغرض العلاج من هذا فيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيّات بالجهة إلى9 وفيّات.

وأفاد المدير للصحة سالم ناصري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، من ناحية أخرى، بأن نتائج تحاليل 64 عيّنة بأشخاص أشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجدّ، قد أثبتت إصابة 23 شخصا من معتمديات قفصة الجنوبية والقطار والرديف والمتلوي وقفصة الشمالية وسيدي عيش، ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 242 إصابة .

ويقيم حاليا 11 مصابا بفيروس “كورونا” بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة بغرض العلاج، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية أو بمنازلهم.

وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة أعلنت عنه الادارة الجهوية للصحة يوم الاحد الفارط، فقد بلغت حصيلة المصابين بفيروس “كورونا” منذ أوائل شهر مارس الماضي 472 إصابة، توفّي من بينهم 9 مصابين وتعافى 222 مصابا.

وإستنادا إلى هذا التحيين وبإحتساب الاصابات الجديدة المعلن عنها الليلة البارحة فإنّ 164 إصابة من مجموع الاصابات التي لازالت حاملة للفيروس، هي لأشخاص من معتمدية قفصة الجنوبية التي صنّفها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة منذ أزيد من أسبوع مع معتمدية قفصة الشمالية، منطقة ذات خطورة إنتشار مرتفعة لوباء كورونا.

وتتوزع بقيّة الاصابات على معتمديتي القطار بـ28 إصابة والقصر بـ19 إصابة، ومعتمديات الرديف بـ10 إصابات، وقفصة الشمالية 7 إصابات، والمتلوي بـ5 إصابات، وأمّ العرائس بـ4 إصابات، والمضيلة وسيدي عيش بإصابتين (02)، وزانوش بإصابة واحدة.

وطالت عدوى فيروس “كورونا” في الفترة الاخيرة حسب هذا التحيين، 10 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية قفصة، مع الإشارة الى أن نسبة إيجابية تحاليل الكشف عن وباء كورونا هي حاليا بجهة قفصة في حدود 25 بالمائة، وفق المدير الجهوي للصحّة.