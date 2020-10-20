عاجل-خبير بريطاني يحذر: فيروس كورونا لن يختفي..

رجح خبير بريطاني ألا يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متاحا في المملكة المتحدة قبل ربيع عام 2021 ، وأنه حتى في حال ظهوره يبقى احتمال اختفاء كوفيد-19 بالكامل ضئيلا.

وحسب قناة “سكاي نيوز”، فإن كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، ذكر في كلمة أمام لجنة بالبرلمان البريطاني، أن المرض الوحيد الذي استطاعت البشرية التخلص منه كليا هو الجدري، معتبرا أن مكافحة كورونا في المستقبل ستكون أشبه بمكافحة الإنفلونزا الموسمية.

وقال فالانس: “أعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون لدينا لقاح معقم حقا يوقف انتشار العدوى تماما” ، محذرا من أنه، حسب اعتقاده، من غير المحتمل أيضا أن يكون اللقاح “متاحا لأي نوع من الاستخدام العام على نطاق واسع قبل ربيع عام 2021 على الأقل”.

وأضاف: “من الواضح أنه مع تحسن القدرة على الإدارة بعد ظهور اللقاحات، سيصبح الأمر أشبه بالإنفلونزا الموسمية” ، وأنه “من المتوقع أن يستمر المرض في التفشي ويصبح متوطنا”.