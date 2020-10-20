عاجل: اقرار حظر الجولان بهذه المنطقة..

تقرّر خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المنعقدة اليوم الثلاثاء عن بعد فرض حظر الجولان بمدينة نفطة من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا من الاثنين الى الجمعة ومن السادسة مساء الى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد بحسب والي الجهة محمد أيمن البجاوي.

وأضاف الوالي في تصريح لــ(وات) أن الإجراءات وقع اتخاذها بعد تسجيل زيادة في عدد المصابين بمدينة نفطة حيث تقرر غلق قاعات الرياضة في هذه المدينة، مبينا أن بعض الإجراءات شملت كامل مناطق الولاية منها تشديد المراقبة لتطبيق البروتوكول الصحي في وحدات تكييف التمور وتوفير وسائل الولاية الى جانب وبقية الوحدات الصناعية.

وفي علاقة بالإجراءات السابقة التي اتخذت لفائدة مدينة توزر أشار والي الجهة أنه تقرر مواصلة العمل بها منها تمديد حظر الجولان إضافة الى إجراءات عامة تهم كامل الولاية على غرار ضمان وجود شخص واحد في الانتظار بمحلات الحلاقة والتجميل مع اجبارية حمل الكمامة.

وحدد الاجراء كذلك نسبة استغلال للمقاهي وقاعات الشاي في حدود 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالفضاءات المغلقة و50 بالمائة بالفضاءات المفتوحة مع التأكيد على مواصلة منع الشيشة ولعب الورق وتحديد الجلوس بشخصين في كل طاولة على أقصى تقدير واحترام البرتوكول الصحي.

وتم في اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الاتفاق على تشكيل لجان محلية لمراقبة البروتوكول الصحي في جميع الفضاءات ومواصلة غلق الحمامات العمومية ودعوة كبار السن الى عدم المغادرة إلا للضرورة القصوى ودعا الوالي أهالي الجهة الى الحد من الزيارات العائلية والحرص على حمل الكمامة أثناء الزيارات.