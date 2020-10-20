عاجل: 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 وفاة خلال 24 ساعة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 أكتوبر الحالي، من بين 4557 تحليلا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ شهر فيفري إلى 44450 حالة.

كما تم، وفق وزارة الصحة، تسجيل 24 وفاة خلال يوم امس، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ شهر فيفري إلى 711 وفاة، علما بأن نسبة الوفيات لكل 100 ألف ساكن بلغت 6 بالمائة.

وبلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات يوم 19 أكتوبر، 42 حالة، ليصل العدد الجملي إلى 1020 حالة، في حين بلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 166 حالة بعد إضافة 7 حالات اضافية يوم 19 أكتوبر.

وبلغ عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي 95 حالة .