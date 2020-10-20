المهدية:احباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 111 مجتازا

نجحت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس وقرقنة والمهدية)، الثلاثاء، في احباط 8 عمليات هجرة غير نظامية، وفق ما أكده الرائد علي العياري الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس البحري للوسط في تصريح لـ”وات”.

واوضح العياري أن عدد الموقوفين في هذه العمليات بلغ 111 مجتازا من بينهم 28 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين.

وبين المتحدث انه ومن بين المجتازين ستة أطفال وإمرأتين،مفيدا بان المهاجرين غير غير النظاميين هم من ولايات المهدية وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وقابسوتترواح أعمارهم ، بين عام واحد و46 سنة مشيرا إلى أن 5 من بينهم محل تفتيش من أجل قضايا حق عام.

وحجزت وحدات الحرس البحري، خلال نفس العمليات، مركبين بحريين وزورق مطاطي ومحركين بحريين.

ولفت العياري إلى أن النيابة العمومية أذنت، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الموقوفين مع الإحتفاظ بثمانية أشخاص.