عاجل: اخر مستجدات التحقيق في قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي..

استمع ، اليوم الثلاثاء ، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين المتعهّد بملف قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي الذي توفي الثلاثاء الفارط داخل كشك ابنه بسبيطلة اثناء تنفيذ قرار بلدي بهدمه ، إلى والي القصرين ، محمد سمشة ،المقال على خلفية هذه الحادثة ، كشاهد في القضية دون توجيه أية تهمة له وفق ما افاد به (وات) الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية رياض النويوي .

وذكر النويوي في تصريحه أن الأبحاث ما تزال مع بقية الأطراف المتدخلة في هذه القضية علما أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية كشك سبيطلة اصدر خلال الاسبوع المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق سائق الجرافة التي تم استعمالها في تنفيذ قرار الهدم ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة بتهمة القتل العمد وقرر الإبقاء على رئيس البلدية و رئيس منطقة الأمن في حالة سراح مع توجيه لهما تهمة المشاركة في القتل العمد.