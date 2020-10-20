المهدية:احباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وايقاف 111 مجتازا

عاجل: 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 وفاة خلال 24 ساعة..

خلال يوم فقط : تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا‎ في نابل

هذه حقيقة عثور فلاح على برميل يحتوي على 4 مليارات في الحمامات..

عاجل: اخر مستجدات التحقيق في قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي..

2020/10/20 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

استمع ، اليوم الثلاثاء ، قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين المتعهّد بملف قضية وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي الذي توفي الثلاثاء الفارط داخل كشك ابنه بسبيطلة اثناء تنفيذ قرار بلدي بهدمه ، إلى والي القصرين ، محمد سمشة ،المقال على خلفية هذه الحادثة ، كشاهد في القضية دون توجيه أية تهمة له وفق ما افاد به (وات) الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية رياض النويوي .
وذكر النويوي في تصريحه أن الأبحاث ما تزال مع بقية الأطراف المتدخلة في هذه القضية علما أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية كشك سبيطلة اصدر خلال الاسبوع المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق سائق الجرافة التي تم استعمالها في تنفيذ قرار الهدم ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة بتهمة القتل العمد وقرر الإبقاء على رئيس البلدية و رئيس منطقة الأمن في حالة سراح مع توجيه لهما تهمة المشاركة في القتل العمد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn