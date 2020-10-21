ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في القصرين الى 22 حالة وفاة..

سجلت ولاية القصرين، مساء امس الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لمسن أصيل معتمدية سبيبة مقيم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين ويعاني من مرض مزمن، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني في تصريح ل”وات” أن حالة وفاة أخرى تم تسجيلها صباح اليوم لمسن أصيل معتمدية سبيطلة كان يخضع للتنفس الإصطناعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالجهة منذ بدء الجائحة الى غاية مساء اليوم، إلى 22 حالة وفاة.

وكانت المصالح الصحية بجهة القصرين قد رصدت، مساء اليوم، 37 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بعد صدور نتائج تحاليل 77 عينة، تم تحليلها بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبالمخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، مع تواصل حمل 3 حالات قديمة للفيروس، وفق ذات المصدر.

وتتوزع الإصابات الإيجابية المسجلة هذا المساء بين كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية ب21 إصابة وسبيبة ب8 إصابات وسبيطلة ب4 إصابات وفوسانة بإصابتين (2) وفريانة وتالة باصابة واحدة، إلى جانب تواصل حمل 3 حالات سابقة للفيروس.