الزمالك المصري يؤكد تعافي فرجاني ساسي من فيروس كورونا واستئنافه التمارين

اعلن نادي الزمالك المصري على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن سلامة متوسط ميدانه الدولي التونسي فرجاني ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا.

واوضح محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “ان فرجاني ساسي خضع للفحوصات الطبية يوم الثلاثاء عقب وصوله القاهرة قادما من المغرب” مبينا ان “الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب بشكل كامل من فيروس كورونا”.

وذكر موقع فريق القلعة البيضاء ان فرجاني ساسي شارك في التدريبات الجماعية بملعب النادي مضيفا ان اللاعب ادى تدريبات تأهيلية في البداية قبل المشاركة مع زملائه في تمارين بالكرة من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.