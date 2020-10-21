المنستير: تسجيل 5 وفيات و49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية المنستير 5 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع المجموع إلى 62 وفاة، بالاضافة الى تسجيل 49 إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للإصابات 3124 إصابة مؤكدة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات).

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب التوزيع الإداري للمعتمديات إلى 10 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بالساحلين، و5 إصابات يجمال، و5 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة بطبلبة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، و11 إصابة غير محددة.

وشهدت الجهة حسب ذات الحصيلة، 93 حالة تعافي جديدة ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 1661 حالة شفاء، وتطور عدد الأشخاص الذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 166 شخصا مقابل 163 شخصا يوم 19 أكتوبر الجاري في حين تراجع عدد الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2858 شخصا مقابل 2984 شخصا

وبلغ مجموع الذين استكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي والاجباري إلى 19 ألفا و764 شخصا مقابل 19 ألفا و346 شخصا بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.

وقد أجري بولاية المنستير مجموع 22 ألفا و69 من تحاليل تقصي فيروس “كورونا” المستجد منذ بداية الجائحة في مارس الماضي وإلى غاية يوم أمس، حسب ذات المصدر.