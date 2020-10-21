تطاوين: حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي “

ارتفع، اليوم الاربعاء، عدد الوفايات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية تطاوين، الى 12 حالة، بعد وفاة رجل من مدينة تطاوين بالمستشفى الجهوي، وقع إيواؤه، امس الثلاثاء، غرفة الانعاش بقسم “كوفيد-19″، وفق ما ذكره لـ(وات)، المشرف على قسمي الانعاش العادي و”كوفيد-19” بالمستشفى، الدكتور الصادق بوحربة.

من جانبه، بيّن المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة الثانية التي سجلت بقسم “كوفيد-19 ” بذات المستشفى، والمتعلقة بشخص قادم من ذهيبة، فلم يتأكد الى حد الان حملها للفيروس، نظرا لعدم تلقي الادارة الجهوية للصحة نتيجة تحليلها بعد.

وكانت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، قد ذكرت في آخر تحيين للوضع الوبائي، ان عدد الاصابات يبلغ الان 207 ، منهم 13 فقط يخضعون للحجر الصحي ومازالوا يحملون الفيروس، 7 منهم داخل الولاية (6 في تطاوين الشمالية وحالة وحيدة في تطاوين الجنوبية) و06 حالات خارج الولاية.

اما عدد الوفايات فقد بلغ 12 حالة، تتوزع الى 5 بتطاوين الشمالية، و3 في تطاوين الجنوبية، و3 في غمراسن وحالة وحيدة في بني مهيرة.