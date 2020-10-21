سليانة: صعوبات على مستوى العرض والتزويد بمادة الزقوقو بسبب تراجع الانتاج بحوالي 75 بالمائة

تشهد مادة الزقوقو صعوبات على مستوى العرض والتزويد بسبب تراجع الانتاج الذي شهد نقصا بحوالي 75 بالمائة مقارنة بصابة الموسم الفارط، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بسليانة محمد جابر حريز ل(وات)

وأوضح حريز أن كمية الزقوقو المتوفرة بالجهة تقدر ب65،315 طنا، اي بنسبة 25 بالمائة من صابة الموسم الفارط، حيث تاثرت مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الحلبي بالحرائق

واعتبر أن هذا النقص اثر بشكل كبير عن الاسعار، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الاستهلاكية على مستوى الجملة، بين 27 و29 دينار خلال الأسبوعين المنقضيين، فيما تجاوز سعر الكيلوغرام على مستوى التفصيل 30 دينارا منذ أسبوع تقريبا

وبخصوص أسعار بقية المستلزمات المرتبطة بصنع “العصيدة” بمناسبة المولد النبوي الشريف، والتى من ابرزها الفواكه الجافة، فقد حافظت على نفس اسعار السنة الفارطة، وفق ذات المصدر الذي دعا كافة المستهلكين الى ترشيد سلكوهم وعدم الاقبال بلهفة على هاته المنتوجات، لافتا الى ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ستتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة

وفي سياق متصل قال المدير الجهوي للتجارة ان مصالح التجارة، تقوم برفع عينات لكل الكميات المروجة من مادة الزقوقو خاصة المخزنة وذلك حرصا على سلامة كل المستهلكين، وفق تعبيره