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وفاة مسترابة لطفلة العشر سنوات في معركة ببرج الوزير..هذه التفاصيل..

2020/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعهد أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف بالبحث للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لطفلة عمرها 10 أعوام تقطن بجهة برج الوزير من معتمدية الزهراء من ولاية بن عروس، وذلك دقائق قليلة بعد وصولها إلى المستشفى.

وحسب المعطيات الأوّلية التي اوردتها اذاعة موزاييك فإنّ والدة الطفلة هي التي نقلتها إلى المستشفى وهي بحالة إغماء وما إن تم الشروع في اخضاعها للفحوصات الأولية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتقرّر وضع جثة الهالكة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها .

وفاة الطفلة جاءت بعد حدوث معركة ضارية جدت ليلة أمس بجهة برج الوزير استعملت فيها الحجارة والاسلحة البيضاء والشماريخ بكثافة وشارك فيها عشرات الشبان من بينهم شقيق الهالكة.

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