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زغوان: تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 3 حالات هذا اليوم

2020/10/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلن سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ(وات ) ظهراليوم الأربعاء ،عن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين نتيجة الاصابة بفيروس كورنا لرجلين في الستينات من العمر أصيلي مدينة زغوان أحدها تقني صحي بالمستشفى الجهوي .

وأوضح سهيل بالي أن حصيلة الوفيات هذا اليوم ارتفعت إلى 3 حالات بعد تسجيل حالة وفاة سابقة هذا الصباح كما ارتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 22 حالة مشيرا أن إلى أن ولاية زغوان دخلت في مرحلة دقيقة نظرا للارتفاع الملحوظ والسريع لعدد الاصابات والوفيات وتتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية تتلاءم وطبيعة المرحلة .

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