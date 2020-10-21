بنزرت: إيقاف 3 أشخاص محل أحكام قضائية ومفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية

تمكّنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب وفرقة الشرطة العدلية ببنزرت، خلال اليومين الأخيرين من إيقاف 3 اشخاص مصنفين أمنيا بالعناصر التكفيرية ومحل احكام قضائية ومفتش عنهم لابتدائية تونس، وذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وفق الناطق الرسمي باسم إقليم امن بنزرت محمد علي عبيد.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أنه إثر عمل استعلاماتي دقيق، تمكّنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب، بالتنسيق والتعاون مع فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت، من تحديد أماكن العناصر الثلاثة قبل إلقاء القبض عليهم خلال اليومين الاخيرين.

وأبرز أن العنصر الأول من مواليد 1997 ومحكوم بـ3 سنوات سجن، والعنصر الثاني من مواليد 1990 ومحكوم بـ3 سنوات سجن، في حين ان العنصر الثالث من مواليد 1975 ومفتش عنه ومحكوم بــ 36 سنة سجنا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين الثلاثة.

طارق